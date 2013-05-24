Таможенный контроль поезда “Киев-Москва” упростят

Контроль пассажирского поезда “Киев-Москва-Киев” будет проходить на станции “Киев-Пассажирский”, а не ночью на границе в пункте контроля “Конотоп”, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщили в пресс-службе, 27 мая в 18.30 на железнодорожной станции “Киев-Пассажирский” начнется контроль пассажирского поезда № 5/6 “Киев-Москва-Киев” по новой технологической схеме.

“Новая технология предусматривает погранично-таможенное оформление поезда на станции “Киев-Пассажирский” и отмену ночной остановки на границе в пункте контроля “Конотоп”, - сообщили в пресс-службе.