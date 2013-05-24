«Электронтранс» завершает производство трамвая повышенной комфортности

Украинско-немецкое предприятие "Электронтранс", созданное на базе львовского предприятия "Концерн-Электрон», завершает производство первого отечественного низкопольного современного трамвая повышенной комфортности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей.

"Новый трамвай «Электрон» планируют передать Львову уже в июне этого года", - сказал председатель правления «Концерн-Электрон», руководитель Львовского РО УСПП Юрий Бубес.

При этом он отметил, что предприятие планирует начать производство автомобилей скорой медицинской помощи повышенной проходимости для горной и сельской местности, автомобили доставки с изотермическим кузовом и специализированные автомобили для подразделений МЧС.

Как сообщал УНИАН, львовский «Концерн-Электрон» в 2012 году увеличил чистую прибыль на 3,26% по сравнению с 2011 годом - до 8,138 млн грн с 7,872 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Концерн-Электрон» (Львов) создано в 1991 году на базе одноименного государственного концерна, известного с 1957 года как производитель телевизоров марки «Электрон». Акционерами общества являются как физические, так и юридические лица. Государственной доли в уставном фонде нет.

«Концерн-Электрон» - большая многоотраслевая компания. В состав общества входят дочерние научно-производственные и промышленные предприятия, а также предприятия, созданные при участии концерна.