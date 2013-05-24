Минск. Беларусь значительно увеличит пропускную способность пунктов пропуска на границе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Боечко.

«На это нацелено, в частности, решение правительства об организации «двух служб на границе», - отметил Боечко.

По словам председателя Госпогранкомитета, суть заключается в том, что в пунктах пропуска будет только определяться законность въезда-выезда из страны, а физический контроль за грузами будет осуществляться на других специальных территориях, зонах.

«Рассматривается вопрос о создании вблизи пунктов пропуска сервисных зон. При наличии очереди на выезд из страны водители, особенно автопоездов, смогут здесь отдохнуть и въехать на территорию пограничного перехода по электронной очереди», - пояснил Боечко.

Он отметил, что в 2011-2013 годах, совместно с Государственным таможенным комитетом Беларуси, реализуется программа реконструкции и строительства новых пунктов пропуска на границе. В частности, работы уже завершены в «Домачево», «Козловичах» (оба на границе с Польшей – УНИАН), «Бенякони» (с Литвой).

«Введен в эксплуатацию железнодорожный пункт пропуска «Гудогай-2» на границе с Литвой. В 2014 году завершится реконструкция «Привалки» (на границе с Литвой), «Урбаны» (с Латвией). Подготовлена документация на реконструкцию еще восьми пунктов пропуска», - сказал Боечко.

Как сообщал УНИАН ранее, в Беларуси на текущий год уже выделены средства на разработку проектно-технической документации реконструкции автомобильного пункта пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Непосредственно строительные работы планируется начать в 2014 году.

Пропускная способность пункта пропуска «Новая Гута» составляет до 1640 легковых автомобилей, 200 грузовых, 40 автобусов в сутки в обоих направлениях. Только грузовиков ежедневно проходит здесь до 400 единиц. Особенно напряженно складывается ситуации на границе во время летних отпусков, когда наблюдается массовый выезд граждан в Украину на отдых.

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