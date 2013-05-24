Число регулярных интернет-пользователей в Украине в 1-м квартале выросло на 15%

Число регулярных интернет-пользователей старше 16 лет в Украине выросло в 1-м квартале 2013 года по сравнению с 4-м кварталом 2012 года на 15,1% (на 21% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года) и составило 17,34 млн чел.

Об этом говорится в результатах исследования компании GfK Ukraine, которыми располагает УНИАН.

По итогам 2012 года число регулярных интернет-пользователей старше 16 лет в Украине составило 15,41 млн чел, что 27% больше чем в 2011 году.

При этом 79% компьютеров в стране по итогам 1 квартала 2013 года были подключены к Интернету (фиксированная связь), в 2012 году этот показатель составлял 75%, в 2011-м - 70%.

Наиболее высокими темпами в последние два года растет число интернет-пользователей в городах с населением до 100 тыс. чел – рост числа пользователей за 2012 год по сравнению с 2011 годом здесь составил 36%, в то время как в селах – 29%, в городах с населением до 500 тыс. – 22%, в городах с населением более 500 тыс. – 20%. При этом наибольшее число «старых» регулярных пользователей Интернет (с временем пользования более 6 лет) сосредоточено в городах с населением более 500 тыс. – 43% от общего числа пользователей Интернет в Украине, доля пользователей в городах с населением 101-500 тыс. составляет 28%, в городах с населением до 50 тыс. чел – 18%, в селах – 6%, в городах населением до 100 тыс. – 5%. Среди «новых» пользователей (с временем пользования до 2 лет) 27% приходится на села, 20% - на города с населением до 100 тыс., 18% - на города с населением более 500 тыс., 26% - на города с населением 101-500 тыс.

Наиболее быстро растущей возрастной категорией среди пользователей Интернет в 2012 году стали пользователи Интернет в возрасте старше 60 лет, - в этой группе рост по сравнению с 2011 годом составил 44%, количество пользователей Интернет в возрасте 30-39 лет выросло на 33%, в возрасте 20-29 лет – на 30%, в возрасте 50-59 лет - на 26%, в возрасте 16-19 лет – на 24%, в возрасте 40-49 лет – на 20%.

Что касается численности возрастной аудитории Интернет в Украине, то более 60% ее приходится на пользователей возрастом до 39 лет (пользователи со стажем более 6 лет) и 21% на группу возрастом до 50 лет. Пропорции среди новых пользователей Интернет (до 2 лет пользования) примерно такие же – 66% пришлось на группу возрастом до 39 лет, 17% - до 50 лет.

Наиболее многочисленной группой являются пользователи со средним уровнем достатка (хватает на питание и одежду, обувь) – 45-47% (в зависимости от срока пользования Интернетом), 22-33% пользователей с уровнем достатка чуть выше среднего (хватает на питание, одежду, обувь, недорогие покупки), 2-5% пользователей Интернет могут позволить себе купить питание, одежду, обувь, крупную бытовую технику. На низкобеспеченных пользователей Интернет (хватает на питание или вынуждены экономить на питании) приходится 14-26% украинской аудитории.

Наиболее востребованными услугами Интернет среди регулярных украинских пользователей в 1-м квартале являлись: социальные сети – 63%, или 11,2 млн пользователей, что на 6 п.п. больше, чем в 2012 году (в 2011 году – 47%), электронная почта – 50% (здесь и далее изменения по сравнению с предыдущими периодами незначительны – 1-3%), загрузка фильмов и музыки – 40%, поиск информации – 38%, новостные сайты, чтение газет – 31%, интернет-телефония – 30% и др.

Справка УНИАН. GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, проводит опросы и исследования рынков в Украине, Молдове и Беларуси. Входит в международную исследовательскую сеть GFK Group. В 2010 году объем продаж GFK Group составлял 1,29 млрд евро.