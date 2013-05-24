Разработан новый порядок допуска украинских авиакомпаний к перевозкам

Министерство инфраструктуры Украины сформировало новый единый порядок допуска авиаперевозчиков к внутренним и международным авиаперевозкам, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Заявления авиаперевозчиков будет рассматривать комиссия по формированию и реализации государственной политики по эксплуатации воздушных линий», - сообщили в пресс-службе, отметив, что комиссия будет состоять из представителей Министерства инфраструктуры и Государственной авиационной службы.

Согласно сообщению, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры от 23 апреля 2013 г. № 245 «Об утверждении порядка предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий» зарегистрирован в Министерстве юстиции 18 мая 2013 под №765/23297.

«Этот документ устанавливает порядок допуска украинских авиакомпаний к воздушным линиям для выполнения: регулярных международных воздушных перевозок, регулярных воздушных перевозок в пределах Украины, чартерных воздушных перевозок и авиационных перевозок в других государствах», - сообщает пресс-служба, уточняя, что приказ вступит в силу после официального опубликования.

При этом новый приказ предусматривает оформление отдельного документа о праве на эксплуатацию каждой воздушной линии.

В отличие от предыдущего приказа, согласно которому право на эксплуатацию воздушной линии оформлялось в виде приложения к лицензии на перевозку пассажиров и груза воздушным транспортом, новый приказ предусматривает оформление отдельного документа о праве на эксплуатацию каждой воздушной линии.

«Обязательным условием предоставления и использования прав на эксплуатацию воздушных линий является наличие сертификата эксплуатанта, соответствующей лицензии, а также отсутствие у авиаперевозчика просроченной задолженности за услуги по аэронавигационному и аэропортовому обслуживанию», - отметили в пресс-службе.

При этом если межправительственным соглашением о воздушном сообщении установлено существенное ограничение количества назначенных авиаперевозчиков на линии, то комиссия будет устанавливать срок действия назначения, что позволит избежать монополизации отдельных маршрутов и повысить уровень конкуренции на рынке.

«Для получения права на эксплуатацию воздушной линии авиаперевозчик должен подать в Министерство инфраструктуры заявление и пакет документов, который четко определен порядком. Кроме сведений о парке воздушных судов, копий сертификатов летной годности, полисов по обязательному авиационному страхованию и программы авиационной безопасности, авиаперевозчик также подает расчетный бизнес-план на срок не менее трех лет, в котором указывает прогнозируемый пассажиропоток, план операционных расходов и доходов, ценовую политику и среднюю стоимость авиабилетов, уровень услуг на борту воздушного судна, маркетинговый анализ рынка воздушной линии, целевые категории пассажиров, разветвленность систем продажи и бронирования авиабилетов", - пояснили в министерстве, отметив, что при предоставлении назначения комиссия может устанавливать особые условия, чтобы вместе с предоставлением назначений на высокодоходные линии обязать авиаперевозчиков выполнять рейсы по социально важным маршрутам, прежде всего, развивать внутренние перевозки в пределах Украины.

"Это увеличит мобильность населения, а также будет способствовать развитию региональных аэропортов", - пояснили в пресс-службе министерства.

Решение комиссии принимается открытым голосованием членов комиссии. Заседание комиссии будет проводиться с участием членов авиаперевозчиков.

Вместе с тем, новый порядок также расширит перечень условий, на основании которых комиссия может аннулировать право на эксплуатацию воздушной линии: «в случае нарушения авиаперевозчиком особых условий и обязанностей; неосуществления эксплуатации воздушной линии в течение 12 месяцев; аннулирования сертификата эксплуатанта или лицензии и т.д.

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