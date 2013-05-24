Системы контроля веса автомобилей будут установлены на всех транзитных трассах страны

Системы контроля веса автомобилей будут установлены на всех транзитных трассах Украины, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Такие системы будут установлены на всех транзитных трассах. Эти системы работают в автоматическом режиме и позволяют не только измерить вес автомобиля, но и зафиксировать номер регистрации автомобиля и сделать его фотографию», - сообщил Азаров.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы дороги меньше разрушались.

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