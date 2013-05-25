В Одессе начали устанавливать паркоматы

В Одессе начата установка паркоматов в рамках пилотного проекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Один паркомат уже установлен на Привокзальной площади, перед фасадом вокзала, второй - со стороны Старосенной.

«Длительный период парковки на территории города не работали по причине отсутствия операторов для обслуживания и отсутствия соответствующего оборудования - парковочных автоматов. В настоящее время в городе планируется запуск пилотного проекта по установке паркоматов в центральной части. Инвестором уже закуплено необходимое оборудование и начата работа по его установке. Один паркомат будет рассчитан на 20 машино-мест, два из которых предназначены для парковки транспорта, принадлежащего лицам с ограниченными физическими возможностями», - отметил директор КП «Одестранспарксервис» Владислав Томкевич.

В центральной части города планируют установить около 20 автоматов. Томкевич не назвал компанию, занимающуюся установкой. Он подчеркнул, что всего инвестор планирует установить 60 паркоматов. Пока автоматы не работают, водители платить за парковку не будут, добавил Томкевич.