В Таджикистане заблокировали доступ к YouTube

Вход на видеопортал YouTube заблокирован в Таджикистане, сообщил РИА Новости в субботу председатель ассоциации интернет-провайдеров республики Асомиддин Атоев.

Доступ к порталу не заблокировали лишь один из шести провайдеров и один из шести операторов мобильной связи.

"Мы попытались узнать причину закрытия доступа к YouTube у председателя Службы связи страны Бега Зухурова, но его телефон, также как и его заместителей, молчат, при этом интернет-провайдеры получили или письменное распоряжение о закрытии видеохостинга, а кто-то - смс-сообщение", - сообщил Атоев.

YouTube в Таджикистане блокируют третий раз, начиная с июля прошлого года. Проблемы с доступом к сайту в Таджикистане начались после того, как 18 мая там была выложена передача телеканала К+ о свадьбе старшего сына президента Таджикистана Рустама Эмомали. Данное видео с комментариями известного оппозиционного политика и журналиста Дододжона Атовуллаева, критикующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона, вызвало широкое обсуждение среди пользователей интернета.