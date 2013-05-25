В Николаеве пассажиров перевозил пьяный водитель маршрутки

В Николаеве работники ГАИ задержали водителя маршрутного транспортного средства, который находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, инспекторами роты ДПС отдела ГАИ Николаевского городского управления милиции за нарушение правил проезда перекрестков был остановлен автобус «Семар 3234», который двигался по маршруту № 2 «Ракетное урочище - Октябрьское». По словам 41-летнего водителя, его отвлекли пассажиры, поэтому он не заметил запрещающий сигнал светофора.

Во время составления административных материалов по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях у инспекторов ГАИ возникло подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения. Мужчина согласился установить этот факт на месте при помощи сертифицированного специального технического прибора «Драгер Алкотест», который показал, что водитель находился в состоянии опьянения. Однако результат его не удовлетворил, поэтому водитель выразил желание установить факт опьянения в Николаевском областном наркологическом диспансере. Согласно результатам проведенной там экспертизы, уровень алкоголя составлял у водителя 0,75 промилле при допустимой норме - 0,2, сообщили в ГАИ.

По собственному признанию водителя пассажирского автобуса, он употреблял алкогольные напитки накануне вечером, а утром медицинский работник не допустила его к работе. Поэтому он решил выехать на работу вечером, когда его и остановили сотрудники ГАИ, отмечается в сообщении.