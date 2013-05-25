В Киеве открыто движение по эстакаде на Почтовой площади

Сегодня в Киеве открыто автомобильное движение по эстакаде с улицы Владимирский спуск на улицу Набережно-Крещатицкую на Почтовой площади.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения принял участие премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он поздравил киевлян с Днем города и отметил, что открытое движение по новой эстакаде является подарком для них.

«Прежде всего, я хочу поздравить киевлян с праздником - Днем города. К этому празднику киевляне, особенно жители тех районов, которых связывает эта транспортная развязка с центром Киева, я думаю, будут рады», - сказал Азаров.

Он отметил, что это первая очередь реализации проекта реконструкции Почтовой площади.

Второй очередью будет открытие тоннеля и третьей - благоустройство территории.