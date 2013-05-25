В России хотят признать радиочастоты «ограниченным природным ресурсом»

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров предложил признать весь радиочастотный спектр ограниченным природным ресурсом. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Как отмечается, в Минкомсвязи считают, что это предложение позволит повысить эффективность управления спектром и прозрачность процедур принятия решений в области. Ранее решения об ограниченности радиочастотного спектра принимались лишь выборочно.

Новая мера приведет к тому, что все полосы частот будут распределяться посредством проведения аукционов. Исключение составят лишь те частоты, которые могут быть выделены по обобщенным решениям, а также частоты, которые будут выделяться для использования в космических системах, для проведения научных работ или для органов власти.

Как напоминает РИА Новости, в настоящее время распределение частот осуществляется, в основном, на конкурсах. Условия их проведения, отмечает агентство, часто не устраивают операторов связи, поэтому результаты конкурсов регулярно оспариваются в судебном порядке.

Ранее заместитель министра связи Денис Свердлов заявлял, что замена конкурсов на аукционы может быть закреплена в новом законе «О связи». В документе, как планируется, также будет закреплено право операторов перепродажи или обмена имеющихся у операторов частот.