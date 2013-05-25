Освобождены захваченные у берегов Африки украинские моряки
16:56, 25 мая 2013Транспорт/Связь
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Из пиратского плена освобождены четверо моряков контейнеровоза Hansa Marburg, в том числе двое украинцев, захваченных вблизи Экваториальной Гвинеи.
Об этом сообщает на своем сайте компания-оператор судна Leonhardt and Blumberg.
«4 моряков, которые находились на борту захваченного у берегов Экваториальной Гвинеи контейнеровоза Hansa Marburg, в настоящее время освобождены», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 22 апреля возле побережья Экваториальной Гвинеи пираты, напав на контейнеровоз Hansa Marburg, похитили четырех членов экипажа - двух украинцев, россиянина и гражданина тихоокеанского государства Кирибати.
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