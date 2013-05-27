Инвестиции в телекоммуникации в 1-м квартале снизились до 1,16 млрд грн

В Украине капитальные инвестиции предприятий, работающих в сфере телекоммуникаций, в первом квартале 2013 года составили более 1,16 млрд грн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, капитальные инвестиции в сферу программирования и предоставление других информационных услуг за отчетный период составили 122,8 млн грн, что на 7,6% меньше, чем за 1 квартал 2012 года.

Капитальные инвестиции в сферу производства видеопродукции, деятельность в сфере радио- и телевидения за указанный период снизились на 15,8% и составили 423,6 млн грн.

Инвестиции в сфере почтовой и курьерской связи составили 5 млн грн, что на 52,6% меньше, чем в 1 квартале 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2012 году капитальные инвестиции предприятий отрасли связи (почта и телекоммуникации) в Украине выросли по сравнению с 2011 годом на 4,6% и составили более 6,9 млрд грн. При этом капитальные инвестиции предприятий телекоммуникаций за указанный период составили более 6,51 млрд грн, что на 1,1% больше, чем за 2011 год, инвестиции предприятий почты составили почти 400 млн грн. Капитальные инвестиции в сферу информатизации за 2012 год составили более 529 млн грн, что на 6% больше, чем за 2011 год.