С 26 мая начали курсировать скоростные электропоезда на Крым

В рамках обновленного графика движения поездов с 26 мая скоростные электропоезда начали курсировать в направлении Крыма, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, новые направления Донецк-Симферополь, Днепропетровск-Симферополь и Харьков-Симферополь не повлияли на количество ночных поездов.

Согласно сообщению пресс-центра, поезд № 152/151 Днепропетровск - Симферополь с 27 мая по 8 августа ежедневно отправляется из Днепропетровска в 08.45 и прибывает в Симферополь в 13.40. Обратно из Симферополя поезд отправляется в 17.04 и прибывает в Днепропетровск в 21.59. Стоимость проезда в первом классе – 380 грн, во втором – 233 грн.

«Укрзализныця» также для удобства пассажиров сохраняет курсирование ежедневного ночного поезда №90/89 сообщением Днепропетровск - Симферополь (с 26 мая по 01 августа).

Согласно сообщению, также с 27 мая начали курсировать еще два круглогодичных ежедневных скоростных поезда категории "Интерсити+" (ŠKODA): поезд №178/177 Донецк-Симферополь отправлением из Донецка в 07.21, в Симферополе – в 14.04; обратно из Симферополя – в 15.28, в Донецке - в 22.19 и №175/176 Харьков – Симферополь отправлением из Харькова – в 07.00, в Симферополь прибывает в 13.52, обратно из Симферополя - в 15.18, в Харькове – в 22.13. Поезда состоят из 6 вагонов I и II класса с местами для сидения. Базовая стоимость проезда 1-м классом - 420 грн, 2-м - 224 грн. Билеты уже поступили в продажу.

Также в ведомстве напомнили, что открыт маршрут поезда «Интерсити» Киев-Тернополь, а маршрут Киев-Днепропетровск продлен до Запорожья.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 26 мая ввела новый график движения поездов на 2013-2014 годы. График разработан с учетом курсирования по территории Украины 291 пары пассажирских поездов, включая 164 пары круглогодичных, 93 пары сезонных и 34 пары заявочных, выпускаемых на маршрут по особому распоряжению.

Справка УНИАН. Поезда класса «Интерсити+» предназначены для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности и способны развивать максимальную скорость до 160 км / час.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.