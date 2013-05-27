МАУ открыла воздушное сообщение между Киевом и Батуми

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 26 мая начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев – Батуми – Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

По информации авиакомпании, до конца июня 2013 года новые рейсы Киев – Батуми – Киев выполняются трижды в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям из Киева в Батуми и по субботам, воскресеньям и понедельникам в обратном направлении. «С 1 июля частотность полетов на маршруте возрастет до 4 – помимо трех вышеуказанных рейсов полеты Киев – Батуми будут выполняться еще и по средам (в обратном направлении по четвергам), а с 10 июля МАУ будет выполнять 5 рейсов между Киевом и Батуми в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям из Киева в Батуми (по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в обратном направлении)», - пояснили в авиакомпании.

Таким образом, авиакомпания МАУ обеспечивает прямое воздушное сообщение между Украиной и Грузией, связывая страны тремя прямыми рейсами.

Рейсы в Батуми выполняются на современных самолетах «Boeing – 737» и «Embraer – 190» с двуклассной компоновкой салона.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

МАУ в марте-апреле пополнила флот 6 самолетами, увеличив его до 27 судов.