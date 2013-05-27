«Лаборатория Касперского» запускает в Украине первую тестовую лабораторию

Компания «Лаборатория Касперского» (Россия) объявляет о запуске в Украине первой региональной тестовой лаборатории на базе партнера «АВЦ-Днепр», где украинские компании смогут протестировать решение Kaspersky Security для бизнеса. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Мощности лаборатории будут доступны как для компаний, которые уже используют продукты «Лаборатории Касперского», так и для всех, кто заинтересован в корпоративных защитных решениях.

Первый этап внедрения проекта запускается в июне, второй запланирован на начало осени.

Как отметили в компании, «обеспечение защиты корпоративных данных сегодня является непростой задачей». Помимо развития кибератак, ежедневно угрожающих безопасности компаний, IT-специалистам приходится принимать во внимание и новые реалии бизнеса, в частности доступ к корпоративной сети из любой точки мира, использование сотрудниками личных мобильных устройств и др. В результате организации получают более сложную в управлении и менее защищенную IT-инфраструктуру.

Чтобы оптимизировать управление и усилить защиту предприятий любого масштаба, «Лаборатория Касперского» разработала Kaspersky Security для бизнеса, в состав которого включен ряд новых и усовершенствованных технологий, обеспечивающих мониторинг, контроль и защиту всех узлов корпоративной сети.

Как отметил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Украине, Молдове и Республике Беларусь Александр Савушкин, создание тестовой лаборатории «демонстрирует нашу открытость, мы хотим, чтобы наши потенциальные и уже существующие клиенты могли самостоятельно увидеть преимущества и убедиться в эффективности и надежности нашего решения».

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долл.

ООО НПП «Днепропетровский антивирусный центр «АВЦ-Днепр» – ведущее в Днепропетровском регионе специализированное предприятие по созданию комплексных систем информационной безопасности компьютерных сетей.