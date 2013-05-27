Одесская железная дорога увеличила оформление билетов через Интернет в 2,6 раза

Одесская железная дорога в январе-апреле 2013 года увеличила продажу проездных документов через Интернет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 261,7% - до 100 тыс. проездных документов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, пассажирский вокзал Одесса-Главная реализовал через Интернет 47 тыс. проездных документов, что составляет почти 50% от общего количества реализованных.

Как сообщал УНИАН, в марте «Укрзализныця» реализовала 295 тыс. железнодорожных билетов, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-феврале текущего года через Интернет было продано свыше 400 тыс. железнодорожных билетов.