Киев задолжал 54 млн грн за использование кольцевой городской железной дороги

Киевская городская государственная администрация задолжала Юго-Западной железной дороге 54 млн грн за использование и обслуживание кольцевой городской железной дороги, из которых 5,5 млн грн – за обслуживание непосредственно подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил начальник службы пригородных пассажирских перевозок ЮЗЖД Александр Подкопалов.

«Киев задолжал 54 млн грн за обслуживание кольцевой дороги. Ежемесячно ЮЗЖД тратит 1,5 млн грн собственных средств на поддержание подвижного состава, а нам возвращают только 500 тыс. грн», - сказал Подкопалов.

При этом Подкопалов подчеркнул, что задолженность по городской электричке в Киеве - не единственная статья задолженности перед ЮЗЖД. Существенной остается также задолженность государства за перевозку льготников пригородными поездами. «В 2013 году мы перевезли льготных пассажиров на 25 млн грн, а компенсации получили только 8 млн. За 2012 год недополучили 50 млн. На затраченную гривну мы получаем 19 копеек компенсации, а на других дорогах ситуация еще хуже», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» (ЮЗЖД) в январе-марте 2013 года сократило чистую прибыль в 7,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,29 млн грн с 10,3 млн грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.