Одесская железная дорога перевыполнила план по ремонту путей на 39%

Одесская железная дорога в январе-апреле разными видами ремонта обновила 167 км пути, что на 39% больше, чем было запланировано. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

В частности, железнодорожники модернизировали 29 км пути, провели капитальный ремонт 33 км пути, средний ремонт - 63 км и комплексно-оздоровительный ремонт - 41 км пути.

Также были заменены на новые семь комплектов стрелочных переводов и еще 60 комплектов отремонтировано средним ремонтом.

Масштабные работы проводились на участке Мироновка - Пятихатки, где было модернизировано 21,4 км пути. Средним ремонтом оздоровлено 8,3 км пути.

25 мая закончены работы по модернизации парного пути на направлении Вапнярка - Одесса на перегоне Ивановка - Веселый Кут. Железнодорожники выполнили работы по укладке четырехпутной решетки и очистке щебня, по укладке новых рельсовых плетей и т.д.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога в текущем году намерена реконструировать около 125 км путей.

В частности, разными видами ремонта должны быть оздоровлены участки одного из самых грузонапряженных направлений Украины - Пятихатки - Знаменка - Помошная – Одесса.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.