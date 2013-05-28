За проезд по дорогам BelToll в Беларуси с 1 июля нужно платить в электронном виде

Минск. Водители транспортных средств, не входящих в Таможенный союз (Россия, Беларусь, Казахстан) и передвигающиеся по сети платных дорог, входящих в систему BelToll в Беларуси, с 1 июля будут обязаны производить плату за пользование автодорогой в электронном виде.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом рассказал на пресс-брифинге в Минске председатель дирекции компании-оператора системы BelToll ИООО «Капш Телематик Сервисиз» Виктор Танаевский.

Он подчеркнул, что для передвижения по сети платных дорог, входящих в систему BelToll в Беларуси, водителю необходимо будет установить на лобовом стекле автомобиля бортовое устройство, которое с 3 июня можно будет получить в пунктах обслуживания клиентов, которые будут расположены во всех областных центрах, на заправочных станциях вдоль трасс и вблизи пограничных пунктов пропуска. Все пункты обслуживания будут четко обозначены, и их местоположение будет указано знаками, установленными вдоль платных дорог.

«При получении вносится залоговая стоимость, размер которой будет определен Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси в ближайшие дни. Предполагается, что стоимость устройств будет около 20 евро за малое устройство (для легковых автомобилей) и около 35-40 евро за большое (для грузовиков)», - сказал Танаевский.

Он пояснил, что по мере перемещения будет происходить периодическое считывание информации с этих устройств и списывание денежных средств со счета водителя.

В свою очередь первый заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Леонид Лемеш отметил, что за неполную оплату за проезд и неоплату проезда предусмотрена плата в увеличенном размере.

«К примеру, не оплатив проезд по дороге, нарушитель может заплатить вместо 100 евро в десять раз больше. На платной дороге будут стоять специальные порталы двух разновидностей – просто станции, списывающие денежные средства с электронного кошелька, и порталы, которые будут выполнять еще и контрольные функции: фиксировать нарушение, идентифицировать его с помощью сканирования. После чего обработанная информация в режиме реального времени будет круглосуточно передаваться Транспортной инспекции для применения санкций к нарушителям», - пояснил Лемеш.

Как сообщал УНИАН ранее, платными станут в общей сложности 860 км дорог Беларуси.

Это касается всего протяжения автомагистрали Брест - (Козловичи) - Минск - граница России (Редьки), а также отдельных участков автомобильных трасс M-2 Минск - Национальный аэропорт Минск, M-3 Минск - Витебск, M-4 Минск - Могилев, M-5/Е 271 Минск - Гомель и M-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги).

Размер платы за проезд уже установлен и колеблется в зависимости от допустимой общей массы транспортного средства и количества осей, составляя от 0,04 до 0,12 евро за 1 км.