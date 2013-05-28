«Укрзализныця» расширяет функции внутреннего электронного документооборота

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" с начала года расширила функции внутреннего электронного документооборота с клиентами грузоотправителями. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного коммерческого управления «Укрзализныци».

Согласно сообщению, с начала года в электронном виде передается целый ряд документов. В частности, ведомости платы за маневровую работу, подачу, уборку и пользование вагонами будут подписываться электронной подписью.

«Начинает меняться сама технология работы, когда количество и качество документооборота переходит в новое качество организации работы клиента и железной дороги", - цитирует пресс-служба заместителя начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Анну Кириченко.

При этом Кириченко отметила, что теперь появилась возможность передавать информацию в электронном виде на каждом из этапов работы и товарный кассир знает, когда грузовой вагон вернется на железную дорогу и когда его можно включить в процесс перевозки. "Соответственно, расширяются функции, увеличивается объем различных видов электронных документов, и на финальном этапе проекта мы оставим в прошлом бумажный документооборот между железной дорогой и клиентами», -сказала она.

В то же время новая технология внедряется на полигонах станции Донецк с металлургическим заводом «Донецксталь» и на станции Запорожье-Левое с заводом «Запорожсталь». На этих предприятиях взаимодействие автоматизированных систем организовано через модуль взаимодействия - специальное программное обеспечение, связывающее автоматизированную систему железной дороги с системой клиента.

Кроме того, «Укрзализныця» планирует к началу третьего квартала оформлять такие же документы не только с крупными предприятиями, которые работают через модуль, но и другими клиентами через систему «АС-Клиент».

"Испытания нового программного обеспечения через «АС-Клиент» будет проведено, в частности, на предприятиях «АрселорМиттал Кривой Рог», Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски» (УГЦТС «Лиски») и других предприятиях, которые выберут железной дороги", - отметили в пресс-службе.

После проведения двух экспериментов специалисты коммерческого хозяйства «Укрзализныци» смогут оценить, какой способ работы окажется более эффективным и эргономичным для клиента.

При этом внедрение программного обеспечения через «АС-Клиент-УЗ» предусмотрено в третьем квартале 2013 года.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2011 года «Укрзализныця» внедрила систему оформления перевозочных документов в электронном виде через систему «АС-Клиент-УЗ», однако электронный документооборот использовался частично вместе с бумажными документами.

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» намерена расширить использование электронного документооборота для оформления грузовых перевозок.