Общественный транспорт Киева с июня начнут оборудовать электронными компостерами

11:56, 28 мая 2013
Транспорт/Связь
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С начала лета общественный транспорт Киева начнут оборудовать электронными компостерами и переводить на билеты нового образца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, с 1 июня на базе автобусного парка № 6 коммунального предприятия «Киевпасстранс» начнется внедрение пилотного проекта Автоматизированной системы оплаты проезда, которым предусматривается внесение изменений в действующую систему оплаты проезда.

В рамках проекта предусмотрено оборудование подвижного состава группы автобусных маршрутов Деснянского, Оболонского и Подольского районов № 21, 73, 99, 101, 102, которые обслуживает автобусный парк № 6, электронными компостерами с вмонтированными приборами для возможности считывания информации с бесконтактных электронных карточек. Кроме того, начнется введение в обращение билетов нового образца, изготовленных на специальной бумаге для возможности компостирования электронными компостерами.

Электронные компостеры – современные средства для компостирования билета (на котором печатается дата и время компостирования) с функцией проверки «свой-чужой» и защитой от повторного использования.

В КГГА обращают внимание, что с 1 июня на отмеченных маршрутах (№ 21, 73, 99, 101, 102) будет прекращена реализация кондукторами и водителями билетов старого образца, однако вместе с новыми билетами, которые предназначены для электронных компостеров, на протяжении месяца будут действовать билеты старого образца и механические компостеры.

На других трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах обычного режима движения, оборудование подвижного состава которых новой системой оплаты проезда будет осуществляться постепенно, билеты старого образца и механические компостеры также будут действовать на протяжении месяца с момента установки электронных компостеров.

При желании билеты старого образца пассажиры могут обменять на билеты нового образца в киосках на остановках общественного транспорта или в центральной кассе Службы организации сбора и учета выручки (ул. Боженко, 127).

Запланировано, что после оборудования всего подвижного состава КП «Киевпасстранс» новой системой оплаты проезда пассажиры смогут оплачивать проезд бесконтактными электронными карточками многократного использования, включая «карточку киевлянина».

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