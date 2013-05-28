С сегодняшнего дня водители могут получать права с микрочипом

С сегодняшнего дня подразделения Госавтоинспекции начинают оформлять водительские удостоверения с индивидуальным номером Единого государственного демографического реестра, при этом по желанию можно будет оформить права с микрочипом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем Департамента ГАИ МВД Украины Сергей Будник.

“По нашей информации, 150 удостоверений уже направлены в центр изготовления и в ближайшее время будут выданы гражданам”, - сказал Будник.

По его словам, в соответствии с постановлением Кабинета министров, предусматривается централизованное изготовление водительских удостоверений с присвоением индивидуального номера Единого государственного демографического реестра.

Будник отметил, что по желанию к удостоверению можно будет также заказать микрочип, в который внести информацию о местожительстве, налоговом номере, а также биометрические данные (отпечатки пальцев или сетчатки глаза). Он подчеркнул, что при оформлении водительских прав с чипом значительно повышается безопасность документа, однако прибавил, что микрочип не обязателен.

Будник констатировал, что изготовленные централизованно и заверенные в Едином государственном демографическом реестре права стоят 198 грн, а права с чипом — 247,8 грн.

По словам Будника, замена уже существующих водительских удостоверений на права, заверенные в Едином государственном демографическом реестре или же с микрочипом, не обязательна. Вместе с тем отныне все водительские удостоверения будут иметь персонифицированный номер владельца.

Будник заметил, что в будущем сотрудники ГАИ будут иметь специальные приборы, с помощью которых можно считывать информацию с чипов на водительских правах. В то же время он не уточнил, когда именно инспектора будут иметь такие устройства.

По словам Будника, первые водительские удостоверения, заверенные в Едином государственном демографическом реестре с возможностью оснащения микрочипом, получат киевляне, а уже в течение месяца их можно будет оформить во всех 269 подразделениях ГАИ на территории Украины.

Будник отметил, что все водительские удостоверения, которые были выданы до сих пор, остаются действующими на срок их выдачи. Обязательной замене подлежат только водительские удостоверения, выданные на бланках СССР.