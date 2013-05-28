Аэропорт "Николаев" запускает услугу аэротакси

Коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Николаев" совместно с авиакомпанией «РОТОР-Украина» с июня запускает услугу воздушного такси – аэротакси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Услуги аэротакси будут предоставлены для частной авиаперевозки по разработанному маршруту из Николаева в аэропорт Жуляны города Киева, также возможны индивидуальные чартерные перелеты в Одессу, Харьков, Донецк, Львов и другие города Украины.

Обычно для данного вида услуг используются легкие модели вертолетов и самолетов, способные без дозаправки осуществлять перелеты на расстояние до 2 тыс. км.

Перелеты будут осуществляться на двухдвигательном четырехместном самолете Diamond DA42 Twin Star производства австрийской компании Diamond Aircraft Industries.

Самолет имеет следующие размеры и характеристики: длина 8,56 м, высота 2,49 м, размах крыла 13,56 м, вес 1785 кг, высота полета 4500 м, развивает скорость до 330 км/час с максимальной дальностью полета 1500 километров.

"Аэропорт Николаев имеет все возможности, чтобы аэротакси начало работать, получило свое развитие и смогло предоставлять свои услуги всем заинтересованным лицам", - сказано в сообщении аэропорта.

В дальнейшем, при соответствующей востребованности, планируется использование аэротакси для перелетов в аэропорт Симферополь и другие города Крыма.

"Услуга аэротакси также будет включать в себя и экскурсионные полеты в районе города Николаева и области с осмотром достопримечательностей нашего края", - сообщает аэропорт.

Как сообщал УНИАН, Авиакомпания "UТаir" (Россия) отменила регулярный рейс "Николаев-Москва" с 13 мая.

"Николаев-Москва" - был единственным регулярным авиарейсом в аэропорту "Николаев".

Справка УНИАН. Компания «РОТОР-Украина» занимается продажей и сервисным обслуживание, а также арендой вертолетов и самолетов, проводит обучение пилотов и инженерно-технического состава по обслуживанию воздушных судов, проектирует и строит вертолётные площадки.