В Киеве поймали пьяного водителя маршрутки

Инспекторы столичной Госавтоинспекции выявили в Печерском районе Киева водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который в состоянии алкогольного опьянения перевозил пассажиров по маршруту «Кременчуг - Киев».

Как сообщили УНИАН в УГАИ Киева, внимание инспекторов привлекло то, что автобус двигался по дороге смещаясь то вправо, то влево. Остановив транспортное средство, инспекторы предложили водителю пройти медицинский осмотр на состояние опьянения. Водитель, 38-летний житель Кременчуга, от медицинского осмотра отказался в присутствии свидетелей и объяснил, что действительно недавно выпил бутылку пива.

С начала проведения операции «Автобус - 2013», которая проходит в столице, инспекторы Госавтоинспекции задокументировали двух водителей-перевозчиков, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.