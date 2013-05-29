На двух поездах между Россией и Украиной введут электронную регистрацию пассажиров

Москва. С 4 июня 2013 года на двух поездах сообщением между Россией и Украиной появится услуга электронной регистрации пассажиров, сообщили УНИАН в Федеральной пассажирской компании (дочернее общество компании «Российские железные дороги»).

«С 4 июня 2013 года будет открыта услуга электронной регистрации при покупке электронных билетов на международные пассажирские поезда формирования № 1/2 Москва – Киев и № 29/30 Москва – Симферополь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиру, воспользовавшемуся данной услугой, для посадки в поезд достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, номер которого был указан при приобретении электронного билета. Таким образом, пассажиры не затрачивают свое время на оформление билета на поезд в кассе или терминале самообслуживания.

Услуга электронной регистрации предоставляется пассажирам при оформлении электронных билетов на официальном сайте ОАО «РЖД».

Ранее услуга электронной регистрации была введена в поездах, курсирующих в Латвию, и на 16 пар поездов, следующих в сообщении с Беларусью.

В настоящее время более 50% пассажиров, оплативших проезд через сеть Интернет, совершают поездку в этих поездах по электронному билету.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до конца 2013 года внедрить электронные проездные документы на всех поездах дальнего следования во внутреннем сообщении.

Продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) на скоростные поезда «Интерсити+» внедряется в экспериментальном порядке с 5 февраля. На первом этапе внедрения продажи электронных билетов технология будет использоваться на поездах категории «Интерсити+», на втором этапе технологию продажи электронных проездных документов планируется применить на все пассажирские поезда внутреннего сообщения. Технология предусматривает, что пассажиры, которые оформили проездные документы через Интернет на поезда категории «Интерсити+», могут не обращаться в кассу за распечаткой билета на бланке проездного документа, как это было раньше, а смогут предъявлять самостоятельно распечатанный посадочный документ. Стюарды поезда будут считывать штрих-код такого посадочного документа, проверять его легитимность и обеспечивать посадку пассажиров на поезд.