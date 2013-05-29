Польша продала компанию, управляющую лыжной инфраструктурой, за 67,2 млн долл.

Варшава. Польский государственный железнодорожный холдинг PKP S.A. продал принадлежащую ему компанию Polskie Koleje Linowe (PKL), владеющею лыжными подъемниками и туристической железнодорожной линией в горах Польши, за 67,2 млн долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе холдинга, договор подписан с компанией Polskie Koleje Górskie S.A. (PKG), созданной властями известного польского горнолыжного курорта Закопане совместно с властями нескольких близлежащих районов.

По данным PKP S.A., именно эта компания предложила наилучшие условия среди пяти претендентов, которые принимали участие в конкурсе по продаже данного актива.

"Покупка PKL компанией PKG - редкий случай сделки, от которой выиграют не только непосредственные ее участники. Региональная компания с туристическим профилем окажется в руках тех, кто лучше всего сможет ею руководить в будущем, то есть местных общин", - отметил глава PKP S.A. Якуб Карновский.

Сделку профинансирует компания Mid Europa Partners, управляющая средствами Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного фонда.

Как сообщал УНИАН, польские власти, объявившие в декабре прошлого года о продаже PKL, планировали закрыть эту сделку до июля 2013 года.

Справка УНИАН. Приватизация созданной в 1936 году PKL, главным активом которой является лыжный подъемник в самом популярном курорте Польше - Закопане, вызывает много споров в стране среди политиков, органов государственной власти и рядовых граждан.

Агентство внутренней безопасности ABW (аналог СБУ) в конце прошлого года обнародовало рапорт, согласно которому приватизация этой компании может поставить под угрозу национальные интересы, поскольку после ее продажи ряд частных лиц могут потребовать компенсации за отобранные ранее государством земельные участки, на которых расположены объекты PKL.

Сейчас они этого не могут сделать, поскольку земля принадлежит государству и используется для государственных нужд.

Компания, которую номинально оценили примерно в 13 млн долл., в 2011 году получила более 3 млн долл. чистой прибыли при выручке почти 17 млн долл.

Данные за 2012 год не публиковались.