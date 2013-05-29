В столице начали продавать карточку туриста

С 25 мая 2013 года началась розничная продажа официальной карточки туриста города Киева Kyiv City Card.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, City Card – это известная во всем мире городская туристическая карточка лояльности, которая предоставляет многочисленные привилегии и преимущества каждому ее владельцу. Первым городом реализации проекта City Card в Украине стал Киев.

С карточкой Kyiv City Card гость или житель столицы имеет возможность бесплатно посетить самые известные в Киеве музеи, экскурсии, получить скидки на автобусные экскурсионные туры, прогулки по Днепру, а также скидки в ресторанах, гостиницах, такси и другие сервисы.

К каждой карточке прилагается буклет-путеводитель с перечнем выдающихся памятников города и музеев, а также ревю ресторанов и гостиниц – партнеров проекта, в каждом из которых владельцы карточек получают существенную скидку. Список партнеров программы насчитывает около 100 объектов и пополняется ежедневно.

Сегодня каждый желающий может приобрести карточку Kyiv City Card в 8 туристско-информационных пунктах в центральных районах города и в парке им. Т. Шевченко.

Пункты продажи карточки Kyiv City Card :

Контрактовая площадь, 4;

ул. Крещатик, 19;

ул. Крещатик, 7/11;

ул. Б. Хмельницкого, 2/18;

ул. Рогнединская (возле центральной синагоги);

ул. Владимировская, 24;

ул. И.Мазепы,1 ( ст.м. Арсенальная);

бульвар Т. Шевченко, 18 (возле Владимировского собора);

бульвар Т. Шевченко 15 (парк Шевченко);

Воздухофлотский просп. 79 (МА Киев (Жуляны).

Кроме того, распространение карточек осуществляется в режиме онлайн на сайте компании: citycard-ua.com.

Как отмечается на этом сайте, индивидуальная Kyiv city Card на 3 дня стоит 200 грн, карточка на 4 персоны на 3 дня – 400 грн. Индивидуальная Kyiv city Card на 7 дней также стоит 400 грн.