«Укрзализныця» с начала года отремонтировала 670 км путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в январе-мае 2013 года произвела ремонт 670 км железнодорожных путей, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, по состоянию на 27 мая 2013 года, железнодорожники модернизировали 129,4 км путей - 97% от планового задания, обновили капитальным ремонтом 145 км - превысив план на 5%, отремонтировали средним ремонтом 246,3 км - превысив план на 1%.

Также проведен комплексно-оздоровительный ремонт 149,4 км путей, что на 2% больше плана.

При этом наибольшие объемы работ по модернизации путей выполнила Приднепровская (ПЖД), Одесская (ОЖД), Юго-Западная (ЮЗЖД) и Донецкая железные дороги (ДЖД).

В частности, на ПЖД железнодорожники модернизировали 38,4 км путей, капитально отремонтировали 15,7 км, произвели средний ремонт 97,5 км.

На ОЖД модернизировали 29,1 км путей, отремонтировали капитальным ремонтом 34,2 км, произвели средний ремонт на 63 км.

В то же время, ЮЗЖД модернизировала 23,3 км пути, отремонтировала капитальным ремонтом 33,4 км, произвела средний ремонт 70 км пути.

Кроме того, железнодорожники заменили новыми 68 стрелочных переводов и отремонтировали средним ремонтом 201 комплектов стрелочных переводов.

«Исправное состояние пути, стрелочных переводов, переездов и других устройств путевого хозяйства является одним из основных условий безопасности перевозок пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. На железных дорогах Украины в соответствии с графиком ведутся дорожные работы », - сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, Главное управление путевого хозяйства «Укрзализныци» планирует в 2013 году обновить всеми видами ремонта 1 778 км путей.

«Укрзализныця» по итогам 2012 года произвела капитальный ремонт 735,9 км железнодорожных путей.