Железная дорога запустила международный поезд Одесса-Кишинев

Одесская железная дорога с введением нового графика движения поездов запустила новый международный поезд №642/641 Одесса - Кишинев - Одесса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, поезд №642 Одесса-Кишинев отправляется со станции Одесса-Главная в 16:48 ежедневно и прибывает на станцию Кишинев в 21:44. В обратном направлении поезд №641 Кишинев-Одесса отправляется со станции Кишинев в 07:30 ежедневно и прибывает на станцию Одесса-Главная в 12:18.

"Поезд № 642/641 Одесса - Кишинев сформирован из вагонов ГП «Железные дороги Молдовы». Вагоны данного поезда прошли капитальную модернизацию в 2013 году. В частности, все вагоны оборудованы кондиционерами, автоматизированной системой информирования пассажиров, а также приспособлены для людей с ограниченными возможностями", - отметили в пресс-службе "Укрзализныци".

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.