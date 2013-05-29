Министерство инфраструктуры ожидает расширения географии курсирования поезда "Викинг"

Министерство инфраструктуры Украины ожидает дальнейшего активного развития работы поезда комбинированного транспорта «Викинг» и расширения географии его курсирования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

"Мининфраструктуры надеется, что уже в ближайшее время поездом «Викинг» заинтересуются и другие страны Черноморского и Балтийского регионов. Это позволило бы развивать грузооборот со скандинавскими (Финляндия, Швеция, Норвегия), среднеазиатскими (Казахстан, Узбекистан), закавказскими странами (Грузия, Азербайджан) и Турцией", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, экспедиторы все чаще выбирают поезда комбинированного транспорта для перевозки продукции в направлении Черное море – Балтийское море. При этом Мининфраструктуры и «Укрзализныця» проводят масштабную работу по тарифной политике, техническим новациям, совершенствованию перевозочного процесса, сервиса предоставления услуг и т.д.

Кроме того, железные дороги стран-участниц сформировали привлекательную для грузоотправителей тарифную политику.

"Таким образом, на первую половину 2013 года пролонгированы паритетные льготные тарифные условия, которые остаются неизменными с 2008 года, а также действует 20% скидка к Сборнику тарифов на экспортно-импортные перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Украины в составе «Викинга». Следовательно, экспедиторы выбирают этот вид перевозок для различных грузов", - пояснили в пресс-службе.

Также сообщается, что в направлении Украины «Викинг» перевозит электроприборы, машинное оборудование, тракторы, изделия из латекса, одеяла, волокно акриловое, полиэтилен, изделия черных металлов, в направлении Беларуси и Литвы - каучук, прокат и изделия из черных металлов, антиоксиданты, минеральную воду, алкогольные напитки и прочие товары, а в направлении Латвии и Эстонии - ферросплавы.

В пресс-службе подчеркнули, что такое разнообразие тарифов, упрощенные таможенные процедуры, экологичность, безопасность и минимальное время доставки вызывают интерес и в других странах, поэтому уже в прошлом году к проекту «Викинг» присоединилась Болгария. "Сотрудничество железнодорожников и таможенников позволило включать в состав поезда контейнеры на станции Казатин и проводить таможенный контроль поезда по прибытии на станцию Коростень по электронным перевозочным документам по каждому грузоотправителю. Железнодорожники разработали график движения, который позволяет поезду «Викинг» курсировать регулярно», - сообщил директор госпредприятия «УГЦТС «Лиски» Анатолий Слободян.

По его словам, на территории Украины в маршрут поезда «Викинг» включены следующие станции: Ильичевск-Паромная, Ильичевск, Одесса-Порт, Черноморская, Одесса-Лиски, Киев-Лиски, Донецк-Лиски, Луганск-Лиски, Харьков-Лиски, Днепропетровск-Лиски, Никополь, Запорожье-Левое, Новомосковск-Днепровский и Стаханов.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственной администрацией железнодорожного транспорта («Укрзализныця») намерено активизировать развитие мультимодальных перевозок (перевозок грузов разными видами транспорта в рамках одного контракта) с привлечением новых участников выполнения перевозок в направлении Черное море – Балтика, а также из Китая в Западную Европу.

Перевозки поездом комбинированного транспорта «Викинг», который проходит через территорию Украины, Беларуси и Литвы, с начала его запуска в 2003 году увеличились более чем в 100 раз – до 58,9 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU).

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» является примером скоординированного взаимодействия железнодорожных администраций Беларуси, Литвы и Украины. В его составе перевозятся грузы в страны бассейнов Балтийского и Черного морей, а также Африки, Америки, Ближнего Востока, Азии. В состав поезда включаются платформы с крупнотоннажными контейнерами, специализированные платформы с автопоездами, пассажирские вагоны для проезда водителей и проводников грузоотправителей.

Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1766 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года «Викинг» начал регулярное курсирование три раза в неделю. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.