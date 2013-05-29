Испанский лоукостер Vueling Airlines начал выполнять рейсы из Барселоны в аэропорт «Киев»

Испанская лоукост-авиакомпания Vueling Airlines (Вьюлинг Эйрлайнз) с 28 мая 2013 года начала выполнять полеты из Барселоны в Киев (аэропорт "Киев" (Жуляны). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, рейсы выполняются три раза в неделю: из Барселоны - по вторникам, пятницам и субботам; из Киева - по средам, субботам и воскресеньям. Все рейсы выполняются на среднемагистральных самолетах Airbus A320.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн.

Испанская авиакомпания Vueling Airlines (Вьюлинг Эйрлайнз) является дочерней компаний известной авиакомпании Iberia. Vueling Airlines предлагает дешевые авиабилеты, осуществляет перелеты по популярным направлениям, среди которых много туристических. Компания позволяет перевозить бесплатно до 23 кг багажа, что разрешают не все лоукостеры. Базируется в аэропорту Эль-Прат в Барселоне.