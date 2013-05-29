МАУ переводит все международные рейсы в терминал «D» аэропорта «Борисполь»

Украинская авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 30 мая текущего года в связи с развитием маршрутной сети переводит все регулярные международные рейсы из терминала «F» в терминал «D» аэропорта «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«С 30 мая 2013 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» переводит все регулярные международные рейсы из терминала «F» в терминал «D» киевского Международного аэропорта «Борисполь», - сообщили в пресс-службе, отметив, что чартерные рейсы авиакомпании МАУ будут по-прежнему выполняться из терминала «F», а внутренние – в/из терминала «В».

Согласно сообщению, лимит пропускной способности терминала «F» аэропорта «Борисполь» в ближайшие месяцы будет исчерпан в связи со стремительным развитием маршрутной сети МАУ за счет новых направлений в Россию, Восточную Европу, Закавказье, Среднюю Азию, Ближний Восток, а также с ростом количества новых рейсов и увеличением объемов перевозок пассажиров МАУ в 2013 году на 60%.

«Это делает невозможным дальнейшее развитие авиакомпании МАУ и неизбежно создаст значительные неудобства для пассажиров на всех этапах их обслуживания в аэропорту», - пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Вместе с тем, реализованные совместными усилиями авиакомпании МАУ и аэропорта «Борисполь» технологические решения позволят создать в терминале «D» более комфортные условия для трансферных пассажиров при одновременном сокращении времени стыковки рейсов.

«Мы надеемся, что перевод международных регулярных рейсов МАУ в терминал «D» аэропорта «Борисполь» будет способствовать скорейшему развитию и совершенствованию как внутренней, так и прилегающей инфраструктуры терминала «D», – отметил вице-президент МАУ по сервису и логистике Антон Борисюк. – Многолетний опыт развития коммерческой авиации свидетельствует о том, что без совместных усилий аэропорта и базовых авиакомпаний невозможно развитие и построение узлового аэропорта – хаба – и реализация и развитие мощного транзитного потенциала Киева и Украины в целом. Мы ожидаем своевременных и адекватных усилий руководства аэропорта по реализации намеченных и согласованных мероприятий в этом направлении».

Как сообщал УНИАН, с начала летней навигации 31 марта 2013 года в аэропорту «Борисполь» рейсы всех международных авиаперевозчиков обслуживаются в новом терминале «D».

Международный аэропорт “Борисполь” рассматривает возможность привлечения лоукостеров для оперирования в терминале «F», в котором в настоящее время оперирует авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ)

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

МАУ в марте-апреле пополнила флот 6 самолетами, увеличив его до 27 судов.