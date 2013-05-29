Участники проекта «Викинг» хотят продлить маршрут поезда в Турцию, Болгарию и Грузию

Участники проекта "Викинг" считают, что продление маршрута поезда комбинированного транспорта «Викинг» в направлении Турции, Болгарии, Грузии, с дальнейшей перспективой продления в Азербайджан и через Каспийское море в Казахстан, позволит увеличить объем перевозок грузов и частоту отправления поезда.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявили 29 мая участники проекта в ходе форума "10-летний опыт работы поезда "Викинг": основа для создания международного транспортного коридора Балтийское море - Черное море".

"Пользователи отметили, что комбинированный железнодорожный состав активно используется на всех транспортных маршрутах Европы и Азии. Преимуществами комбинированных поездов является ускоренная доставка, сохранность перевозимых грузов, конкурентоспособная по сравнению с альтернативными видами транспорта стоимость перевозки, ускоренное прохождение поезда на границе, минимальное время доставки грузов в пункты назначения", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины ожидает дальнейшего активного развития работы поезда комбинированного транспорта «Викинг» и расширения географии его курсирования.

Министерство инфраструктуры Украины совместно с «Укрзализныцей» намерено активизировать развитие мультимодальных перевозок (перевозок грузов разными видами транспорта в рамках одного контракта) с привлечением новых участников выполнения перевозок в направлении Черное море – Балтика, а также из Китая в Западную Европу.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1766 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года «Викинг» начал регулярное курсирование три раза в неделю. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.