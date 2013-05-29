В мае выявлено 5,9 тыс. нарушений законодательства об автотранспорте

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция), в ходе профилактических мероприятий, проведенных в мае совместно с подразделениями Госавтоинспекции и Государственной службы борьбы с экономической преступностью, проверила 19,262 тыс. автомобилей (среди них 11,135 тыс. автобусов) и выявила 5,9 тыс. нарушений законодательства об автотранспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, мероприятия проводились с целью повышения безопасности перевозок пассажиров, предупреждения аварийности на пассажирском автомобильном транспорте и в связи с приближением сезонных массовых пассажирских перевозок.

"На основании выявленных нарушений законодательства инспекторы составили 4,142 тыс. актов о проведении проверок и соблюдении требований законодательства об автомобильном транспорте при выполнении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом", - сообщили в пресс-службе, отметив, что особое внимание уделялось проезду пешеходных переходов и железнодорожных переездов водителями лицензированных транспортных средств, а также техническому и санитарному состоянию транспортных средств.

Кроме того, в ходе проведения указанных мероприятий прошел ряд совещаний с автомобильными перевозчиками, предприятиями, учреждениями и организациями автомобильного транспорта, осуществляющими пассажирские перевозки, по качеству подготовки работы транспортного комплекса и выполнения требований законодательства об автомобильном транспорте в части безопасности перевозок.

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) в течение января-февраля 2013 года провела 386 проверок автотранспортных предприятий и субъектов хозяйствования, в ходе которых выявила 11,2 тыс. нарушений законодательства об автомобильном транспорте.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) за 2012 год применила к автоперевозчикам финансовые санкции на сумму 16 млн грн, из которых 46% - за нелегальные автоперевозки.