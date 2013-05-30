Азаров хочет оборудовать дороги системами грузового контроля до 2015 года
Правительство Украины планирует обеспечить оборудование основных транзитных магистралей системами автоматического грузового контроля до конца 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе ознакомления с работой системы автоматического грузового контроля, которая тестируется на трассе Киев — Чоп.
«Мы наметили оборудовать основные транзитные магистрали в течение 2013-2014 годов целым комплексом средств, прежде всего системами взвешивания (автомобилей — УНИАН)», - сказал Азаров.
Он также отметил, что по результатам работы системы в тестовом режиме видно, что 80% грузовых автомобилей едут с превышением допустимой нагрузки на ось.
«К большому сожалению, мы за эти 20 лет так и не наладили нормальный контроль за состоянием своих дорог», - сказал премьер.
Он также подчеркнул, что необходимо закрепить законом уплату средств за превышение допустимого веса автомобилей в дорожный фонд.
Как сообщал УНИАН, в ходе общения с пользователями сети Facebook Азаров сказал, что системы контроля веса автомобилей будут установлены на всех транзитных трассах Украины. Он отметил, что эти системы работают в автоматическом режиме и позволяют не только измерить вес автомобиля, но и зафиксировать номер регистрации автомобиля и сделать его фотографию.
В марте 2013 года Азаров заявил, что считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы дороги меньше разрушались.