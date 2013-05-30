МАУ планирует увеличить перевозку пассажиров на 60%

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует перевезти в 2013 году на 60% больше пассажиров, чем в прошлом году - 4,4 миллиона, из которых 1,8 миллиона составят трансфертные пассажиры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время пресс-конференции в аэропорту “Борисполь” сообщил президент авиакомпании МАУ Юрий Мирошников.

По его словам, авиакомпания в январе-апреле текущего года перевезла на 30% больше пассажиров, чем в соответствующий период прошлого года. При этом за апрель этот показатель на 50% превысил показатель апреля 2012 года.

Мирошников также сообщил, что пассажиропоток МАУ за 5 месяцев текущего года увеличился до 45,1% от общего количества пассажиров “Борисполя”.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году МАУ перевезла 2,8 млн пассажиров, что на треть больше, чем в предыдущем году. МАУ в марте-апреле пополнила флот 6 самолетами, увеличив его до 27 судов.

Общее количество пассажиров, перевезенных украинскими авиакомпаниями, увеличилось в 2012 году на 8% - до 8,1 млн человек.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.