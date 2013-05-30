МАУ перевела международные рейсы в терминал «D» в Борисполе из-за роста пассажиропотока

Украинская авиакомпания « » с сегодняшнего дня в связи с развитием маршрутной сети и пассажиропотока перевела все регулярные международные рейсы из терминала «F» в терминал «D» аэропорта «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время пресс-конференции в аэропорту “Борисполь” сообщил генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Антон Волов.

"Это событие, в первую очередь, позволит пассажирам "МАУ", которые уже составляют более 40% от общего пассажиропотока аэропорта "Борисполь", почувствовать все удобства нового современного терминала", - сказал Волов.

В то же время, президент авиакомпании "МАУ" Юрий Мирошников обратил внимание журналистов на то, что авиакомпания в числе последних переходит в новый терминал "D" из-за конструктивных и проектных недочетов, которые не учитывают интересы базовой авиакомпании.

"Эта проблема, в первую очередь, инфраструктурных потребностей базовой компании", - подчеркнул Мирошников, назвав в числе недостатков устаревшую и неэффективную схему аренды помещений и существующую систему конкурсов, которые проводит фонд Госимущества.

По его словам, эти факторы тормозят процесс освоения площадей терминала "D", что приводит к неудовлетворенности авиакомпании теми сервисами, которые ее пассажиры будут получать в терминале.

Президент авиакомпании также отметил, что введенная в декабре система скидок для мотивации авиаперевозчиков, которая должна была вступить в силу с начала летней навигации, до сих пор не используется.

"Несмотря на подписание в конце декабря приказа Мининфраструктуры о системе стимулирующих скидок для авиакомпаний, которые способствуют развитию и росту транзитных потоков, чем наша авиакомпания занимается последние два года, все это до сих пор не реализовано", - сказал Мирошников.

Вместе с тем, он отметил, что эффективность сотрудничества будет зависеть от "синергии двух бизнес-структур" - авиакомпании и аэропорта.

Как сообщал УНИАН, чартерные рейсы авиакомпании МАУ будут по-прежнему выполняться из терминала «F», а внутренние – в/из терминала «В».

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует перевезти в 2013 году на 60% больше пассажиров, чем в прошлом году - 4,4 млн пассажиров, из которых 1,8 млн трансферных пассажиров.

Авиакомпания "МАУ" планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.