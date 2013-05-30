Язев прогнозирует мировой рост использования газа на автотранспорте

Москва. В Российском газовом обществе прогнозируют, что в мире значительно увеличится использование природного газа в автомобильном транспорте.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил президент Российского газового общества Валерий Язев на конференции «Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый аспект».

«Последние годы в мире быстро развивается использование природного – сжатого и сжиженного - газа на транспорте. Мировой парк газомоторных автомобилей превысил 17 миллионов единиц. К 2020 году ожидается его увеличение до 60 миллионов, а спрос на газ - до 200 млрд куб. м», - сказал Язев.

По его словам, в России сегодня около 87 тыс. единиц газомоторной техники (0,8%). Рост газомоторного автопарка составляет 26% в год. В планах - к 2030 году увеличить его до 2,5 млн единиц, а потребление газа для них - до 10,4 млрд куб. м к 2020 году. Использование газомоторного топлива предполагается не только на автотранспорте, но также судами и сельскохозяйственной техникой, отметил президент Российского газового общества.

«В планах Евросоюза - перевести к 2025 году до 15% автомобилей на газомоторное топливо. Интересен опыт Швеции, которая 60% потребностей газомоторных автомобилей в топливе удовлетворяет за счет биогаза. В Украине 72% тракторов и 24% автобусов работают на природном газе», - сказал он, добавив, что в США также намерены расширить газовый рынок за счет использования газа на транспорте. При этом в США первоочередное внимание будет уделяться тяжелым грузовикам, работающим на сжиженном природном газе, а также производству жидкого топлива из природного газа.

«Несколько лет назад они успешно сертифицировали топливо для военной авиации, в составе которого 50% жидкого топлива, произведенного из угольного метана», - сказал Язев.

Он считает, что нужно учесть достижения науки и ориентироваться на использование газа в гибридных автомобилях и развивать технологии «газ-в-жидкость».

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» намерен расширять свое присутствие на зарубежных рынках газомоторного топлива.

Для повышения эффективности реализации стратегии «Газпрома» в области развития газомоторного рынка создана специализированная компания - ООО «Газпром газомоторное топливо», в которой будут консолидированы соответствующие профильные активы «Газпрома».

В «Газпроме» отмечают, что в Европе основным фактором использования газа на транспорте является введение с 2014 года стандарта Евро-6. До настоящего времени единственным видом топлива, соответствующим современным эколого-экономическим требованиям, является природный газ. Его использование в автомобильном транспорте позволит снизить выбросы СО2 на 25% и выбросы угарного газа на 80%.

Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому в крупных городах не менее 50% общественного транспорта должно быть переведено на газовое топливо. Речь идёт о трех видах топлива: сжиженный углеводородный газ, сжатый, или компримированный, природный газ и сжиженный природный газ.

Справка УНИАН. Системная работа по расширению использования природного газа в качестве газомоторного топлива за рубежом с участием «Газпрома» началась в 2008 году. В настоящее время на европейском рынке газомоторного топлива группа «Газпром» представлена через компании Gazprom Germania GmbH и Vemex.

В 2012 году Gazprom Germania GmbH увеличила количество принадлежащих ей АГНКС, осуществляющих заправку автотранспорта компримированным природным газом (КПГ) на территории Германии, с 2 до 6. К 2015 году планируется увеличить количество принадлежащих компании станций до 15 за счет сооружения новых АГНКС.

Компания Vemex владеет 6 АГНКС в Чехии, 4 из которых были приобретены в 2012 году. Кроме того, осуществлялись поставки газа на 2 АГНКС, принадлежащие другим компаниям. Vemex также рассчитывает к 2015 году довести количество станций до 15.