«Укрзализныця» разрабатывает систему диспетчерского управления электросетями

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») разрабатывает собственную Централизованную систему диспетчерского управления режимами работы локальных и технологических электросетей железных дорог Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци» ссылаясь на слова начальника Главного управления электрификации и электроснабжения ведомства Виталия Максимчука.

«За короткий срок была создана структура диспетчерского управления режимами работы электроустановок, соответствующая всем нормам законодательства Украины, подготовлена необходимая нормативная документация, и, главное, - все действия согласованы с энергонадзором», - цитирует пресс-центр слова Максимчука.

Согласно сообщению пресс-центра, в сфере ответственности энергодиспетчеров на местах остается управление системами: подключения, отключения линий и объектов напряжением 0,4-150 кВт, среднее звено займется координированием работы железной дороги в аварийных ситуациях и оперативным управлением отдельными важными объектами, центральный аппарат - сбором и обработкой оперативной информации.

«На данном этапе нам было важно упорядочить существующий поток информации и возможно, его углубить, учитывая все детали оперативной обстановки. На сегодня мы только разрабатываем статистику, однако не исключено, что в итоге это поможет скорректировать планы Главного управления электрификации и электроснабжения », - передает пресс-служба слова Максимчука.

Централизованная диспетчерская система, кроме решения чисто технических задач, необходима железным дорогам, чтобы работать на оптовом рынке электроэнергии, ведь согласно требованиям законодательства, каждое юридическое лицо, полноправно работающее на оптовом рынке электроэнергии, должно иметь собственную систему диспетчерского управления, уточняют в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» также до 2019 года усовершенствует систему управления движением поездов.

На базе Главного управления перевозок «Укрзализныци» будет создан Главный центр управления движением, а на базе служб перевозок железных дорог Украины - шесть региональных центров.