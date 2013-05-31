США начали расследование относительно пиратства в Украине

Брюссель. США начали расследование против Украины относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Об этом говорится в сообщении торгового представителя США, текст которого передан УНИАН.

Согласно сообщению, в специальном докладе 301 в этом месяце Украина определена как приоритетная иностранная страна. Основные проблемы – использование правительством пиратского программного обеспечения, пиратство в Интернете, а также непрозрачное и нечестное администрирование и деятельность агентств по управлению авторскими и смежными правами.

“США определили вопросы, которые вызывают серьезную обеспокоенность относительно обращения Украины с правами интеллектуальной собственности”, - цитируются в сообщении слова исполняющей обязанности торгового представителя США Мириам Шапиро.

В сообщении отмечается, что офис торгового представителя надеется получить информацию от заинтересованных сторон с тем, чтобы 18 июля провести публичные слушания по этому вопросу.