В детских железных дорогах пройдут обучение более 6 тыс. школьников

В детских железных дорогах Украины летом 2013 года пройдут практическое обучение более 6 тыс. школьников, занимавшихся в спецкружках, сообщили УНИАН в пресс-центре Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, в 2012-2013 учебном году на детских железных дорогах работало 413 спецкружков.

По итогам обучения, закончившим курс, выдадут свидетельства, которые помогут при трудоустройстве в железнодорожной отрасли.

Справка УНИАН. Основной задачей детских железных дорог является ознакомление школьников с железнодорожными профессиями, помощь в профессиональном определении с последующим их направлением на обучение в железнодорожные учебные заведения.

Сегодня на железных дорогах Украины функционируют 8 детских железных дорог, в частности, на Львовской - 3, Приднепровской - 2, Донецкой - 1, Юго-Западной - 1, Южной - 1.