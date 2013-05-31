Авиакомпания МАУ с 1 июня начнет выполнять рейсы из Симферополя во Франкфурт

Авиакомпания « Международные авиалинии Украины» с 1 июня начнет выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Симферополь-Франкфурт-Симферополь, сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, новые прямые регулярные рейсы по маршруту Симферополь-Франкфурт-Симферополь будут выполняться по субботам.

Рейсы будут выполняться на современных самолетах Boeing-737 с двумя классами обслуживания - бизнес и эконом.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.