Авиакомпания "МАУ" начала полеты в Мюнхен

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 1 июня открыла прямое воздушное сообщение между Киевом и Мюнхеном, сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

Таким образом, подчеркнули в МАУ, авиакомпания ежедневно выполняет полеты в три крупнейших немецких города – Берлин, Франкфурт и Мюнхен, что позволяет пассажирам быстро и комфортно добраться до восточного, западного и южного регионов Германии.

«Новые прямые регулярные ежедневные рейсы по маршруту Киев (Международный аэропорт «Борисполь») – Мюнхен (Международный аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса) – Киев (Международный аэропорт «Борисполь») выполняются круглогодично на современных самолетах «Боинг – 737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим. Стоимость авиабилета авиакомпании МАУ в обе стороны с учетом всех сборов - от 2068 грн – позволяет удешевить перелеты из Киева в Мюнхен на 30%», - пояснили в МАУ.

Как отметил по этому поводу исполнительный вице-президент по коммерции МАУ Сергей Фоменко, открытие прямого регулярного воздушного сообщения между Киевом и Мюнхеном и, соответственно, расширение географии полетов МАУ в Германии – очередная веха реализации стратегии развития маршрутной сети МАУ в Западной Европе.

«Авиакомпания МАУ соединяет Баварию не только с Киевом, но и с регионами Украины – Днепропетровском, Донецком, Львовом, Одессой, Симферополем, Харьковом, – а также с ключевыми пунктами Российской Федерации, Кавказа и Закавказья, Средней Азии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов», - цитирует пресс-служба Фоменко.

Как сообщал УНИАН, МАУ с 1 июня также начала выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Симферополь-Франкфурт-Симферополь.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

МАУ планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов. Сейчас он составляет 27 судов.

МАУ планирует увеличить пассажиропоток в 2013 году на 60% - до 4,4 миллиона пассажиров.