В смартфоны и планшеты будут встраивать антипиратский чип

Компания Arm Holdings объединилась с голливудскими компаниями в борьбе против видеопиратства, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Согласно задумке, в смартфоны и планшеты будут встраивать специальный чип Mali-V500, который защитит HD-видео от незаконного копирования. Эта разработка использует технологию TrustZone, которая уже применяется в других проектах Arm Holdings для обеспечения безопасности программ и транзакций.

Для видеоконтента система TrustZone будет использоваться впервые. Ранее провайдеры и дистрибуторы неохотно предоставляли видеопотоки высокого разрешения для мобильных устройств, поскольку пиратское копирование на таких открытых операционных системах, как Android, не представляет особой сложности, говорится в статье.

Как заявил представитель Arm Holdings Крис Портхаус, голливудские киностудии и такие распространители видеоконтента, как Netflix, хотят, чтобы их материалы были защищены не только цифровыми правами, но и, собственно, самим оборудованием. «Предыдущие решения касались безопасности ключей к контенту. Наш проект — безопасность самого контента», — отметил Портхаус.