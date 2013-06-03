Из-за схода селевого потока перекрыт участок дороги Ялта-Севастополь

В Крыму из-за схода селевого потока на проезжую часть перекрыт участок дороги Н-19 Ялта-Севастополь протяженностью 400 метров (км 25 +000 - 25 +400). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. Согласно сообщению, толщина выноса грунта, грязи, веток и камней на проезжую часть достигает 30 см. На месте происшествия для ликвидации последствий работают погрузчики. Вместе с тем, организован объезд по дороге Гончарное-Ялта. "Завершить работы по устранению последствий непогоды запланировано 4 июня 2013", - сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

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