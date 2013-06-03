Охрана Юго-Западной железной дороги за 5 месяцев предупредила 40 краж на 100 тыс. грн

Службой военизированной охраны Юго-Западной железной дороги в январе-мае 2013 года раскрыто и предупреждено 40 случаев краж имущества на сумму более 100 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, за май текущего года охранники предупредили 10 краж на сумму 24 тыс. грн и привлекли к ответственности 13 человек.

Всего, согласно сообщению, в ходе следственных мероприятий за 5 месяцев т.г. было задержано 45 человек.

Как сообщал УНИАН, служба военизированной охраны Юго-Западной железной дороги в январе-марте 2013 года провела 1 366 оперативных рейдов для предупреждения преступлений. Также было проведено 309 рейдов совместно с сотрудниками транспортной милиции, в ходе которых выявлено 17 случаев краж имущества и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 28,735 тыс. грн. За совершенные кражи были задержаны 19 человек, в отношении которых, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, возбуждены уголовные дела.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци» находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.