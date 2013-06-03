Hyundai Киев-Днепропетровск будет останавливаться на станции Пятихатки-Пассажирские

Приднепровская железная дорога назначила постоянную остановку на станции Пятихатки-Пассажирские скоростного дневного электропоезда категории «Интерсити +» («Hyundai Rotem») №№ 165/166, 167/168 сообщением Днепропетровск-Киев-Днепропетровск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Приднепровской железной дороги.

По информации ПЖД, остановка на станции Пятихатки-Пассажирские, которая была назначена временно, с 12 апреля по 12 мая, пользуется спросом у пассажиров. «За полтора месяца с момента ее назначения посадка/высадка пассажиров на станции составила соответственно 963 и 716 человек», - уточняет пресс-центр ПЖД.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2012 г. «Укрзализныця» запустила скоростной поезд класса Интерсити+ (Hyundai Rotem) по маршруту Днепропетровск-Киев–Днепропетровск. Поезд следует через станции Триполье, Шевченко, Знаменка, Пятихатки-Стыковая, Днепродзержинск. Время в пути — 5 часов, 13 минут.

Остановка Hyundai Rotem на станции Пятихатки-Пассажирские была назначена «с целью улучшения качества обслуживания пассажиров и в ответ на многочисленные обращения жителей городов Кривой Рог, Пятихатки, Желтые Воды, где совокупно проживает около 800 тыс. жителей».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.