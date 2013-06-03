Верховная Рада в пятницу заслушает информацию о состоянии дорог в Украине
15:12, 03 июня 2013Транспорт/Связь
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В пятницу, 7 июня, Верховная Рада заслушает информацию о состоянии дорог в Украине и ряд вопросов, которые касаются Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.
По его словам, в пятницу во время Часа вопросов к правительству будет заслушан министр инфраструктуры по поводу ситуации с дорогами.
Как сказал Рыбак, также будет заслушана информация ГСЧС по целому ряду вопросов.
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