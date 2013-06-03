Верховная Рада в пятницу заслушает информацию о состоянии дорог в Украине

В пятницу, 7 июня, Верховная Рада заслушает информацию о состоянии дорог в Украине и ряд вопросов, которые касаются Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

По его словам, в пятницу во время Часа вопросов к правительству будет заслушан министр инфраструктуры по поводу ситуации с дорогами.

Как сказал Рыбак, также будет заслушана информация ГСЧС по целому ряду вопросов.