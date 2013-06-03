ДЖД запустила электричку Луганск-Донецк-Мариуполь для доставки детей в здравницу

Донецкая железная дорога запустила электропоезд сообщением Луганск-Донецк-Мариуполь для безопасной доставки детей железнодорожников в детскую здравницу “Буревестник” (с. Урзуф, Донецкая обл.), сообщили УНИАН в пресс-центре ДЖД.

Согласно сообщению, “Буревестник” в первый день лета принял 640 детей, которых в электропоезде сопровождали врачи, воспитатели и вожатые, а из Мариуполя в Урзуф их доставили на автобусах, в сопровождении представителей Госавтоинспекции.

В ближайшее время начнут работать еще четыре детские здравницы Донецкой железной дороги: «Лесная песня» (Ясиноватая), «Звездочка» (Иловайск), «Березка» (Красный Лиман) и «Сосновая роща» (Кременное, Луганская область).

В течение летнего периода на ДЖД планируют оздоровить более 5000 детей железнодорожников в возрасте от 7 до 18 лет.

В частности, около 300 детей из многодетных семей, родители и опекуны которых работают на Донецкой железной дороге, смогут оздоровиться бесплатно, за счет дорожного комитета профсоюза железнодорожников.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).